Сквер у гостиницы «Рижская» в Пскове практически отремонтирорван

В Пскове подходят к концу работы по благоустройству сквера возле гостиницы «Рижская». Об этом рассказали в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ Псковской области.

В сквере уже обустроили современную детскую площадку, проложили новые пешеходные дорожки из плитки и асфальтобетона, установили системы освещения и видеонаблюдения, скамейки и урны.

Кроме того, здесь отремонтировали фонтан, провели санитарную обрезку повреждённых ветвей и ежемесячный покос газона, а взамен аварийных деревьев высадили новые.

Жители многократно просили добавить места для отдыха и урны у детской площадки — чтобы можно было спокойно посидеть, приглядывая за детьми, и чтобы территория оставалась чистой. До конца года на спортивной площадке планируют установить теннисный стол, дополнительные скамейки и урны. Вопрос с организацией санитарной зоны сейчас прорабатывается. Горожан поблагодарили за идеи и помощь в улучшении Пскова.

Преображение территории ведётся в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».