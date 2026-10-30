Псковская область предложила инвесторам 53 памятника и 50 участков под базы отдыха

В Псковской области на сопровождении регионального Фонда инвестиционного развития находятся 11 туристических проектов с общим объемом вложений более 2,5 млрд рублей. Об этом на II Инвестиционном форуме гостеприимства, который проходит в Пскове 30 октября, сообщил губернатор Михаил Ведерников, пишет ПАИ.

По его словам, за последние годы в Псковской области появились три современных отеля, десятки быстровозводимых глэмпингов, а также новые кафе и рестораны. Только за текущий год потенциальные инвесторы подали в фонд более 30 заявок в сфере туризма. На форуме представили два направления для вложений.

Первое – объекты культурного наследия: в специальном каталоге собраны 53 лота, часть из которых можно получить по льготной программе «Памятник заводу». Как это работает, уже видно в Пскове – в здании бывшей канатной фабрики при поддержке нацпроекта открылся пятизвездочный отель.

Отдельно губернатор выделил кампус на Ольгинской набережной: более 3 гектаров земли и здания площадью почти 6,5 тысяч квадратных метров на первой линии реки Великой с видом на Псковский Кремль и Троицкий собор.

Второе направление – площадки под базы отдыха. В регионе почти четыре тысячи озер, включая Псковско-Чудское, и фонд уже подобрал 50 рекреационных участков общей площадью свыше 280 гектаров, в том числе на первых береговых линиях.

Михаил Ведерников отметил, что успешный туристический проект складывается из капитала, смыслов и эмоций, причем последние два регион дает сам. Он пригласил инвесторов, готовых строить долгосрочный бизнес, и пожелал участникам форума плодотворной работы. Организаторы мероприятия – правительство Псковской области и региональный Фонд инвестиционного развития, партнер – Россельхозбанк.