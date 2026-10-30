В Псковской области запустят курсы русского языка для переселенцев

В Псковской области запускают бесплатные курсы русского языка для иностранных граждан. О развитии псковской модели работы с соотечественниками, переселенцами и иностранцами шла речь на рабочей встрече губернатора Михаила Ведерникова с профильным уполномоченным Еленой Полонской. Об этом глава региона сообщил в своем официальном канале в национальном мессенджере МАХ.

По его словам, на территории Псковской области на данный момент выстроена система комплексного сопровождения, которую продолжают совершенствовать от первого обращения до полноценной интеграции в жизнь региона.

Подобные курсы организуют на двух уровнях – для начинающих и продолжающих. Они пройдут в Пскове и Великих Луках. Для жителей районов, как отметил Михаил Ведерников, предусмотрят дистанционный формат. Например, так смогут обучаться члены семьи из Германии, проживающие в Плюсском районе.

Помимо курсов, для врачей и педагогов предусмотрены адресные меры поддержки: им помогают на всех этапах – от оформления документов до трудоустройства и обустройства семей. Для тех, кто оказался в сложной ситуации сразу после переезда, развивают систему временного жилья – при поддержке благотворителей уже приобрели три квартиры, также с размещением помогает Псковская епархия.

Кроме того, регион планирует подписать соглашение с «Агентством по привлечению иностранных талантов в Россию». Данный документ, в частности, позволит синхронизировать миграционные процессы с запросами местного рынка труда.

Губернатор подчеркнул, что псковская модель постепенно становится механизмом привлечения людей и специалистов, готовых связать свое будущее с регионом.