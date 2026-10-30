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Общество

Михаил Ведерников призвал псковских муниципальных работников подать заявки на премию «Служение»

30 октября 2026 года, 10:45

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал представителей муниципального сообщества региона принять участие в IV Всероссийской премии «Служение». Об этом он написал в своем канале в мессенджере МАХ.

Михаил Ведерников призвал псковских муниципальных работников подать заявки на премию «Служение»

Фото: скрин видео из канала Михаила Ведерникова в МАХ

По его словам, заявки на премию принимают до 29 ноября на портале муниципалитеты.рф. Подать проекты, управленческие решения или инициативы могут главы муниципалитетов, депутаты, служащие, сотрудники муниципальных организаций, старосты и члены ТОС. В этом сезоне предусмотрено девять номинаций, одна из них новая – «Цифровой муниципальный округ: технологии для людей».

Премию проводят по поручению Президента под эгидой ВАРМСУ, а оргкомитет возглавляет первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко. В прошлом году интерес к конкурсу вырос: 34% участников подали заявки повторно, а за финалистов проголосовали более 1,6 млн человек. Глава государства также закрепил ежегодный статус форума «Малая родина – сила России» и церемонии награждения.

Михаил Ведерников подчеркнул, что в муниципалитетах Псковской области много активных людей, готовых помогать родной земле. По его мнению, участие в премии дает шанс получить федеральное признание и распространить лучшие практики на всю страну. «Пробуйте свои силы и побеждайте!» – подчеркнул губернатор.

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