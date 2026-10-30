Плюсская школа получила 220 новых стульев

В Плюсской школе завершили обновление мебели. Об этом сообщила глава района Наталья Иванова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, комплектование учебного заведения стульями прошло по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Наталья Иванова отметила, что ранее для старших классов здесь уже закупили мебель, а во время каникул привезли партию для младшеклассников – 160 штук.

Дополнительно для среднего звена поставили еще 60 стульев, добавила глава округа.

На эти цели из муниципального бюджета направили порядка 1 млн рублей.