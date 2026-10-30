Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Плюсская школа получила 220 новых стульев

30 октября 2026 года, 10:54

В Плюсской школе завершили обновление мебели. Об этом сообщила глава района Наталья Иванова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Плюсская школа получила 220 новых стульев

Фото из соцсетей Натальи Ивановой

По её словам, комплектование учебного заведения стульями прошло по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Наталья Иванова отметила, что ранее для старших классов здесь уже закупили мебель, а во время каникул привезли партию для младшеклассников – 160 штук.

Дополнительно для среднего звена поставили еще 60 стульев, добавила глава округа.

На эти цели из муниципального бюджета направили порядка 1 млн рублей.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковские инспекторы ГИМС оштрафовали 76 судоводителей за год
Псковичка лишилась дома в Саратовской области из-за отказа продать его дешевле
Сквер в память об участниках локальных конфликтов открыли в Переслегине
Псковские юные спасатели взяли два призовых места на всероссийском слете
Дорогу Заполье – Гдов в Плюсском округе открыли после ремонта
Жительницу Усвят задержали за кражи в новосокольническом магазине
Более 1000 маломобильных пассажиров получили помощь на вокзалах Псковской области
Ледостав на водоемах Псковской области ожидается к началу декабря
Мост Александра Невского в Пскове полностью благоустроят в 2027 году

Комментарии

Авторизация
No comments
«Чтобы лишний замок не был на храме»

Общество
26 октября 16:00

«Чтобы лишний замок не был на храме»

Памяти протоиерея Олега Тэора
Не ждать, пока пройдёт

Общество / Здоровье
26 октября 10:04

Не ждать, пока пройдёт

Как распознать инсульт и не упустить время
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать