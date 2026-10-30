В Опочке Renault Duster сбил женщину на пешеходном переходе

В Опочке произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщается в группе «Псковская сводка» в социальной сети «ВКонтакте».

Водитель Renault Duster наехал на 60-летнюю женщину на пересечении улиц Гагарина и Красногородской. Она переходила проезжую часть на зеленый сигнал светофора.

Пострадавшую доставили в Остров для медицинского осмотра.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи, а также пожарные подразделения. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.