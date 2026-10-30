Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / ДТП

В Опочке Renault Duster сбил женщину на пешеходном переходе

30 октября 2026 года, 10:00

В Опочке произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщается в группе «Псковская сводка» в социальной сети «ВКонтакте».

В Опочке Renault Duster сбил женщину на пешеходном переходе

Фото: группа «Псковская сводка» в «ВКонтакте»

Водитель Renault Duster наехал на 60-летнюю женщину на пересечении улиц Гагарина и Красногородской. Она переходила проезжую часть на зеленый сигнал светофора. 

Пострадавшую доставили в Остров для медицинского осмотра.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи, а также пожарные подразделения. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковские инспекторы ГИМС оштрафовали 76 судоводителей за год
Псковичка лишилась дома в Саратовской области из-за отказа продать его дешевле
Сквер в память об участниках локальных конфликтов открыли в Переслегине
Псковские юные спасатели взяли два призовых места на всероссийском слете
Дорогу Заполье – Гдов в Плюсском округе открыли после ремонта
Жительницу Усвят задержали за кражи в новосокольническом магазине
Более 1000 маломобильных пассажиров получили помощь на вокзалах Псковской области
Ледостав на водоемах Псковской области ожидается к началу декабря
Мост Александра Невского в Пскове полностью благоустроят в 2027 году

Комментарии

Авторизация
No comments
328 тысяч рублей потратила 16-летняя псковичка с чужого счета на оплату игр

Происшествия / Преступление
8 мая 11:18

328 тысяч рублей потратила 16-летняя псковичка с чужого счета на оплату игр
Ценный кадр

Происшествия
30 марта 12:05

Ценный кадр

Ключевой фигурант дела экс- ректора ПсковГУ впервые выступил в суде
Недетские схемы

Происшествия
10 февраля 15:15

Недетские схемы

Мошенники отрабатывают схемы хищения денег на псковских подростках