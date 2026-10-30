Двух водителей госпитализировали после ДТП на Крестовском шоссе в Пскове

В Пскове на Крестовском шоссе столкнулись автомобили Daewoo и Lada Vesta. Об этом сообщается в группе «Псковская сводка» в социальной сети «ВКонтакте».
В Пскове на Крестовском шоссе столкнулись автомобили Daewoo и Lada Vesta. Об этом сообщается в группе «Псковская сводка» в социальной сети «ВКонтакте».
Авария произошла у дома № 12.
В результате ДТП пострадали оба водителя – 36-летняя женщина, находившаяся за рулем Lada Vesta, и 34-летний мужчина, управлявший Daewoo. Их госпитализировали.
На месте работали пожарные подразделения, бригада скорой помощи, специалисты медицины катастроф и сотрудники Госавтоинспекции. Подробности выясняются.