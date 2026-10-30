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Происшествия / ДТП

Двух водителей госпитализировали после ДТП на Крестовском шоссе в Пскове

30 октября 2026 года, 10:15

В Пскове на Крестовском шоссе столкнулись автомобили Daewoo и Lada Vesta. Об этом сообщается в группе «Псковская сводка» в социальной сети «ВКонтакте».

Двух водителей госпитализировали после ДТП на Крестовском шоссе в Пскове

Фото: канал «Псковская сводка» в МАХ

Авария произошла у дома № 12.

В результате ДТП пострадали оба водителя – 36-летняя женщина, находившаяся за рулем Lada Vesta, и 34-летний мужчина, управлявший Daewoo. Их госпитализировали.

Двух водителей госпитализировали после ДТП на Крестовском шоссе в Пскове

Фото: канал «Псковская сводка» в МАХ

На месте работали пожарные подразделения, бригада скорой помощи, специалисты медицины катастроф и сотрудники Госавтоинспекции. Подробности выясняются.

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