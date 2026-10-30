Записаться к врачу в Псковской области можно через бота в MAX

Чтобы воспользоваться услугой, нужно запустить бота и выбрать опцию «Запись к врачу», а затем пройти идентификацию через «Госуслуги». После этого система предложит выбрать медицинскую организацию, нужную специальность, дату и свободное время приема. Все действия выполняются по подсказкам бота.