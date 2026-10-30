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Общество / Здоровье

Записаться к врачу в Псковской области можно через бота в MAX

30 октября 2026 года, 09:53

Жители Псковской области могут записаться на прием к врачу через бот в мессенджере MAX. Сервис доступен по адресу @pskov_kvrachu_bot. 

Записаться к врачу в Псковской области можно через бота в MAX

Фото: ПАИ
Записаться к врачу в Псковской области можно через бота в MAX

Фото: ПАИ
Записаться к врачу в Псковской области можно через бота в MAX

Фото: ПАИ
Записаться к врачу в Псковской области можно через бота в MAX

Фото: ПАИ

Чтобы воспользоваться услугой, нужно запустить бота и выбрать опцию «Запись к врачу», а затем пройти идентификацию через «Госуслуги». После этого система предложит выбрать медицинскую организацию, нужную специальность, дату и свободное время приема. Все действия выполняются по подсказкам бота.

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