Мишка-сладкоежка: в Псковском районе медведь съел 13 кг меда и унес улей в лес

В Псковском районе дикий медведь повадился ходить на пасеку. Он съел уже 13 кг меда и унес улей в лес. Об этом сообщается в сюжете телеканала «Первый Псковский».

Хозяин участка рассказал, что ночной гость полностью разорил его улей: вытряхнул пчел, сломал все рамки и съел в общей сложности порядка 13 кг меда.

На следующий день зверь пришел за добавкой к соседу и утащил его улей в лес.

По словам дачника, хищник появляется здесь не впервые – в прошлый раз его видели буквально в 100 метрах от участка. Этот визит заставил мужчину всерьез задуматься о своей безопасности, пишет Псковское агентство информации.

При встрече с медведем у жилья специалисты советуют не медлить. В частности, требуется сразу же сообщить в охотнадзор либо по номеру «112». После оценки ситуации могут организовать мероприятия по регулированию численности зверя – строго по действующему закону и с приоритетом безопасности людей.