Школьники из Великих Лук побывали на машиностроительном заводе

Экскурсию организовал Кадровый центр «Работа России» по Великим Лукам и Великолукскому округу. Великолукский опытный машиностроительный завод, основанный в 1981 году, является одним из крупнейших машиностроительных предприятий Северо-Запада России. Сотрудники рассказали школьникам об истории завода и основных направлениях его работы, показали, как изготавливаются краны и прицепы, а также познакомили ребят с деятельностью инженеров и конструкторов.

Школьники прошли по производственным цехам, где увидели современные технологии и весь процесс создания техники – от чертежа до готового изделия.