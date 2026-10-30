Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Школьники из Великих Лук побывали на машиностроительном заводе

30 октября 2026 года, 10:10

Ученики школы № 12 Великих Лук посетили производственные площадки Великолукского опытного машиностроительного завода. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Областного центра занятости населения.

Школьники из Великих Лук побывали на машиностроительном заводе

Фото пресс-службы Областного центра занятости населения

Экскурсию организовал Кадровый центр «Работа России» по Великим Лукам и Великолукскому округу. Великолукский опытный машиностроительный завод, основанный в 1981 году, является одним из крупнейших машиностроительных предприятий Северо-Запада России. Сотрудники рассказали школьникам об истории завода и основных направлениях его работы, показали, как изготавливаются краны и прицепы, а также познакомили ребят с деятельностью инженеров и конструкторов.

Школьники прошли по производственным цехам, где увидели современные технологии и весь процесс создания техники – от чертежа до готового изделия.

Школьники из Великих Лук побывали на машиностроительном заводе

Фото пресс-службы Областного центра занятости населения

В отделе главного конструктора ребятам объяснили, как проектируются краны и какие этапы проходит каждая машина перед запуском в серию.

В центре занятости отметили, что такие профтуры проходят в рамках президентского национального проекта «Кадры». Они помогают молодежи увидеть профессию своими глазами и сделать осознанный выбор будущей карьеры.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковские инспекторы ГИМС оштрафовали 76 судоводителей за год
Псковичка лишилась дома в Саратовской области из-за отказа продать его дешевле
Сквер в память об участниках локальных конфликтов открыли в Переслегине
Псковские юные спасатели взяли два призовых места на всероссийском слете
Дорогу Заполье – Гдов в Плюсском округе открыли после ремонта
Жительницу Усвят задержали за кражи в новосокольническом магазине
Более 1000 маломобильных пассажиров получили помощь на вокзалах Псковской области
Ледостав на водоемах Псковской области ожидается к началу декабря
Мост Александра Невского в Пскове полностью благоустроят в 2027 году

Комментарии

Авторизация
No comments
«Чтобы лишний замок не был на храме»

Общество
26 октября 16:00

«Чтобы лишний замок не был на храме»

Памяти протоиерея Олега Тэора
Не ждать, пока пройдёт

Общество / Здоровье
26 октября 10:04

Не ждать, пока пройдёт

Как распознать инсульт и не упустить время
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать