Школьники из Великих Лук побывали на машиностроительном заводе

Ученики школы № 12 Великих Лук посетили производственные площадки Великолукского опытного машиностроительного завода. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Областного центра занятости населения.
Ученики школы № 12 Великих Лук посетили производственные площадки Великолукского опытного машиностроительного завода. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Областного центра занятости населения.
Экскурсию организовал Кадровый центр «Работа России» по Великим Лукам и Великолукскому округу. Великолукский опытный машиностроительный завод, основанный в 1981 году, является одним из крупнейших машиностроительных предприятий Северо-Запада России. Сотрудники рассказали школьникам об истории завода и основных направлениях его работы, показали, как изготавливаются краны и прицепы, а также познакомили ребят с деятельностью инженеров и конструкторов.
Школьники прошли по производственным цехам, где увидели современные технологии и весь процесс создания техники – от чертежа до готового изделия.
В отделе главного конструктора ребятам объяснили, как проектируются краны и какие этапы проходит каждая машина перед запуском в серию.
В центре занятости отметили, что такие профтуры проходят в рамках президентского национального проекта «Кадры». Они помогают молодежи увидеть профессию своими глазами и сделать осознанный выбор будущей карьеры.