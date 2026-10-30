Диспансеризация в Псковской области выявила болезни у 60 тысяч человек

Более 60 тысяч жителей Псковской области узнали о проблемах со здоровьем благодаря диспансеризации в текущем году. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

По данным ведомства, это около двух третей от всех прошедших обследование. У 2 174 человек заболевания обнаружили впервые, а 37 тысяч пациентов взяли под постоянное наблюдение врачей, чтобы не дать болезни развиваться.

Самой частой находкой стали болезни системы кровообращения – их выявили у 72 250 человек. Далее идут заболевания органов пищеварения (12 086 случаев), сахарный диабет (10 556), болезни органов дыхания (5 075) и онкология (2 768).

Жителям отдаленных территорий помогают 41 мобильный комплекс: в этом году в деревнях обследовались 33 858 человек. В облздраве напомнили: диспансеризация – это не отчетная формальность, а возможность вовремя заметить проблему.

Обследования проводят бесплатно по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».