Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Диспансеризация в Псковской области выявила болезни у 60 тысяч человек

30 октября 2026 года, 10:30

Более 60 тысяч жителей Псковской области узнали о проблемах со здоровьем благодаря диспансеризации в текущем году. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Диспансеризация в Псковской области выявила болезни у 60 тысяч человек

Фото Андрея Степанова

По данным ведомства, это около двух третей от всех прошедших обследование. У 2 174 человек заболевания обнаружили впервые, а 37 тысяч пациентов взяли под постоянное наблюдение врачей, чтобы не дать болезни развиваться.

Самой частой находкой стали болезни системы кровообращения – их выявили у 72 250 человек. Далее идут заболевания органов пищеварения (12 086 случаев), сахарный диабет (10 556), болезни органов дыхания (5 075) и онкология (2 768).

Жителям отдаленных территорий помогают 41 мобильный комплекс: в этом году в деревнях обследовались 33 858 человек. В облздраве напомнили: диспансеризация – это не отчетная формальность, а возможность вовремя заметить проблему.

Обследования проводят бесплатно по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковские инспекторы ГИМС оштрафовали 76 судоводителей за год
Псковичка лишилась дома в Саратовской области из-за отказа продать его дешевле
Сквер в память об участниках локальных конфликтов открыли в Переслегине
Псковские юные спасатели взяли два призовых места на всероссийском слете
Дорогу Заполье – Гдов в Плюсском округе открыли после ремонта
Жительницу Усвят задержали за кражи в новосокольническом магазине
Более 1000 маломобильных пассажиров получили помощь на вокзалах Псковской области
Ледостав на водоемах Псковской области ожидается к началу декабря
Мост Александра Невского в Пскове полностью благоустроят в 2027 году

Комментарии

Авторизация
No comments
«Чтобы лишний замок не был на храме»

Общество
26 октября 16:00

«Чтобы лишний замок не был на храме»

Памяти протоиерея Олега Тэора
Не ждать, пока пройдёт

Общество / Здоровье
26 октября 10:04

Не ждать, пока пройдёт

Как распознать инсульт и не упустить время
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать