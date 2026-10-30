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Политика

Депутаты единогласно избрали Станислава Стармолотова главой Пскова

30 октября 2026 года, 10:47

Псковская городская Дума на заседании 30 октября тайным голосованием избрала Станислава Стармолотова на должность главы города. Об этом сообщает ПАИ.

Депутаты единогласно избрали Станислава Стармолотова главой Пскова

Фото: редакции

Кандидатуру поддержали все 22 депутата, находившиеся в зале.

Станислав Стармолотов – уроженец Пскова 1978 года. В 2007 году он окончил политехнический институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство», после чего 21 год работал по профилю. 

С 2016 года его деятельность связана с дорожной отраслью области: он был заместителем директора и исполняющим обязанности директора «Псковавтодора», с 2021 года возглавлял комитет по транспорту и дорожному хозяйству, а в 2025-м был назначен министром транспорта и дорожного хозяйства Псковской области. 

С 30 сентября он исполнял обязанности главы Пскова.

22 октября губернатор области представил его в числе кандидатов на этот пост. Станислав Стармолотов имеет государственные и региональные награды, среди которых медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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