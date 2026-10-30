Депутаты единогласно избрали Станислава Стармолотова главой Пскова

Псковская городская Дума на заседании 30 октября тайным голосованием избрала Станислава Стармолотова на должность главы города. Об этом сообщает ПАИ.

Кандидатуру поддержали все 22 депутата, находившиеся в зале.

Станислав Стармолотов – уроженец Пскова 1978 года. В 2007 году он окончил политехнический институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство», после чего 21 год работал по профилю.

С 2016 года его деятельность связана с дорожной отраслью области: он был заместителем директора и исполняющим обязанности директора «Псковавтодора», с 2021 года возглавлял комитет по транспорту и дорожному хозяйству, а в 2025-м был назначен министром транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

С 30 сентября он исполнял обязанности главы Пскова.

22 октября губернатор области представил его в числе кандидатов на этот пост. Станислав Стармолотов имеет государственные и региональные награды, среди которых медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.