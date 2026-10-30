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Общество

Отопление в Локне вернут 30 октября после замены двух участков теплотрассы

30 октября 2026 года, 09:30

В Локнянском районе завершают замену двух участков теплотрассы, из-за которой часть жителей временно осталась без отопления. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Белугин в своем официальном канале в мессенджере МАХ.

Отопление в Локне вернут 30 октября после замены двух участков теплотрассы

Фото из соцсетей Ивана Белугина

По его словам, речь идет об участках у дома № 27 на улице Октябрьской и дома № 48 на улице Шарикова. Сейчас без тепла остаются дома № 17, 18, 18а и 27 на Октябрьской, а также дом № 46 на улице Шарикова. Подачу возобновят после завершения работ, которые перенесли на 30 октября из-за необходимости в дополнительных операциях.

Иван Белугин напомнил, что работы стали возможны благодаря экономии, образовавшейся при подготовке к отопительному сезону. На замену изношенных труб направили 1,36 млн рублей при поддержке правительства региона.

Подрядную организацию определили 14 сентября, после чего трубы заказали на заводе – их изготавливают индивидуально, что занимает не менее трех недель. Если бы работы отложили, неосвоенные средства пришлось бы вернуть в региональный бюджет, поэтому ремонт решили провести до устойчивых морозов.

Глава округа отметил, что о предстоящих отключениях жителей предупреждали заранее через муниципальные информационные ресурсы. По его словам, замена труб нужна и для будущего благоустройства: после завершения работ появится возможность заасфальтировать двор. В 2025 году там уже обновили водопровод.

Иван Белугин принес извинения за неудобства и поблагодарил жителей за терпение. Вопросы по теплоснабжению принимают в ЕДДС по телефону 8 (81139) 2-21-96.

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