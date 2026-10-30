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Общество

«Первый Псковский» и «Серебряный дождь» будут вещать с Форума гостеприимства

30 октября 2026 года, 09:26

На II Инвестиционном форуме гостеприимства Псковской области, который открывается 30 октября, будут работать выездные студии «Первого Псковского» и «Серебряного дождя» (88.3 FM). Журналисты обеих площадок весь день будут записывать интервью и комментарии с участниками и спикерами – о главных дискуссиях, инвестиционных проектах и инициативах в туристической сфере.

«Первый Псковский» и «Серебряный дождь» будут вещать с Форума гостеприимства

Деловая программа форума разбита на три блока. На инвестиционном практикуме «Капитал в гостеприимстве» речь пойдет о господдержке, соглашениях о защите и поощрении капиталовложений, механизмах ГЧП в туризме и подготовке заявок на гранты. В обсуждении примут участие ВЭБ.РФ и Корпорация МСП.

Второй блок посвятят объектам культурного наследия. Представители ведомств, ДОМ.РФ и инвесторы обсудят, как реставрация исторических зданий может стать основой для гостиничных, туристических и других коммерческих проектов.

Также в центре внимания – промышленный туризм, создание территорий впечатлений и экономика предпринимательских инициатив.

«Первый Псковский» и «Серебряный дождь» будут вещать с Форума гостеприимства

Форум пройдет в правительстве Псковской области. На официальном сайте опубликованы деловая программа, расписание выступлений, информация о спикерах и практические детали для гостей. Организаторами выступают правительство региона и Фонд инвестиционного развития, партнером – АО «Россельхозбанк».

Следить за событиями форума можно на портале Псковского агентства информации, в эфире телеканала, а также в пабликах медиахолдинга во «ВКонтакте» и MAX.

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