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Происшествия / ДТП

Подросток-мопедист устроил двойное ДТП в Великих Луках и попал в больницу

30 октября 2026 года, 09:15

В Великих Луках на улице Вокзальной произошла авария с участием мопеда и двух легковых автомобилей. Об этом сообщает канал «Псковская сводка» в МАХ.

Подросток-мопедист устроил двойное ДТП в Великих Луках и попал в больницу

канал «Псковская сводка» в МАХ

У дома № 11, рядом с торговым центром «Апельсин», водитель мопеда врезался в Kia Cerato, после чего попытался скрыться с места происшествия.

При этом уже через 100 метров он столкнулся с Lada Vesta.

В результате пострадал 16-летний подросток. Его госпитализировали.

На месте работали спасатели ПСО, бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются подробности произошедшего.

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