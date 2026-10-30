Подросток-мопедист устроил двойное ДТП в Великих Луках и попал в больницу

В Великих Луках на улице Вокзальной произошла авария с участием мопеда и двух легковых автомобилей. Об этом сообщает канал «Псковская сводка» в МАХ.

У дома № 11, рядом с торговым центром «Апельсин», водитель мопеда врезался в Kia Cerato, после чего попытался скрыться с места происшествия.

При этом уже через 100 метров он столкнулся с Lada Vesta.

В результате пострадал 16-летний подросток. Его госпитализировали.

На месте работали спасатели ПСО, бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются подробности произошедшего.