Подросток-мопедист устроил двойное ДТП в Великих Луках и попал в больницу

В Великих Луках на улице Вокзальной произошла авария с участием мопеда и двух легковых автомобилей. Об этом сообщает канал «Псковская сводка» в МАХ.
В Великих Луках на улице Вокзальной произошла авария с участием мопеда и двух легковых автомобилей. Об этом сообщает канал «Псковская сводка» в МАХ.
У дома № 11, рядом с торговым центром «Апельсин», водитель мопеда врезался в Kia Cerato, после чего попытался скрыться с места происшествия.
При этом уже через 100 метров он столкнулся с Lada Vesta.
В результате пострадал 16-летний подросток. Его госпитализировали.
На месте работали спасатели ПСО, бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются подробности произошедшего.