Почти 2,4 км аварийного водовода заменили в Великих Луках

В Великих Луках продолжается обновление аварийных участков кольцевого водовода. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области.

Работы развернулись на отрезке от дома №43 по улице Заводской до Октябрьского проспекта в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», на который выделены средства из федерального бюджета.

Проект предусматривает подключение всех абонентов к новой линии, а общая протяженность проблемных участков составляет 2 510 метров.

Первый участок длиной 740 метров проложен от дома №43 по Заводской до улицы Щорса по застроенной территории вдоль старого водовода. Второй, протяженностью 1 770 метров, тянется от Запрудной до Октябрьского проспекта по открытой местности и трижды пересекает подъездные железнодорожные пути.