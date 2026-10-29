Почти 2,4 км аварийного водовода заменили в Великих Луках

В Великих Луках продолжается обновление аварийных участков кольцевого водовода. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области.
В Великих Луках продолжается обновление аварийных участков кольцевого водовода. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области.
Работы развернулись на отрезке от дома №43 по улице Заводской до Октябрьского проспекта в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», на который выделены средства из федерального бюджета.
Проект предусматривает подключение всех абонентов к новой линии, а общая протяженность проблемных участков составляет 2 510 метров.
Первый участок длиной 740 метров проложен от дома №43 по Заводской до улицы Щорса по застроенной территории вдоль старого водовода. Второй, протяженностью 1 770 метров, тянется от Запрудной до Октябрьского проспекта по открытой местности и трижды пересекает подъездные железнодорожные пути.
Кроме того, по проекту устанавливают 14 новых железобетонных колодцев. Трубы укладывают методом горизонтально-направленного бурения. Уже проложено 2 397 метров водовода. Работы идут без сбоев. Чтобы быстро решать возникающие вопросы, при администрации Великих Лук создана специальная рабочая группа.