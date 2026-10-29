Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Почти 2,4 км аварийного водовода заменили в Великих Луках

29 октября 2026 года, 14:28

В Великих Луках продолжается обновление аварийных участков кольцевого водовода. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области.

Почти 2,4 км аварийного водовода заменили в Великих Луках

Фото министерства строительства и ЖКХ Псковской области

Работы развернулись на отрезке от дома №43 по улице Заводской до Октябрьского проспекта в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», на который выделены средства из федерального бюджета.

Проект предусматривает подключение всех абонентов к новой линии, а общая протяженность проблемных участков составляет 2 510 метров.

Первый участок длиной 740 метров проложен от дома №43 по Заводской до улицы Щорса по застроенной территории вдоль старого водовода. Второй, протяженностью 1 770 метров, тянется от Запрудной до Октябрьского проспекта по открытой местности и трижды пересекает подъездные железнодорожные пути.

Почти 2,4 км аварийного водовода заменили в Великих Луках

Фото министерства строительства и ЖКХ Псковской области

Кроме того, по проекту устанавливают 14 новых железобетонных колодцев. Трубы укладывают методом горизонтально-направленного бурения. Уже проложено 2 397 метров водовода. Работы идут без сбоев. Чтобы быстро решать возникающие вопросы, при администрации Великих Лук создана специальная рабочая группа.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Житель Гдовского района заплатит штраф за разжигание ненависти в мессенджере
Два сквера благоустроили в Великих Луках по федеральному проекту
Кукуруза из Курска приехала в Псковскую область без извещения
Псковские тепловики нашли новый очаг накипи в доме на Рижском проспекте
Великолукские храмы и улицы украсила социальная реклама в поддержку беременных
На заводе «Титан-Полимер» стартовала программа профессиональной переподготовки сотрудников лаборатории
Псковские депутаты вошли в комитеты Парламентской ассоциации Северо-Запада
Пушкинский заповедник с 1 ноября перейдет на зимний график
Ушел из жизни преподаватель анатомии и хирургии ПсковГУ Михаил Бегун

Комментарии

Авторизация
No comments
«Чтобы лишний замок не был на храме»

Общество
26 октября 16:00

«Чтобы лишний замок не был на храме»

Памяти протоиерея Олега Тэора
Не ждать, пока пройдёт

Общество / Здоровье
26 октября 10:04

Не ждать, пока пройдёт

Как распознать инсульт и не упустить время
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать