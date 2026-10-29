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Общество

Псковичка погасила 140 тысяч рублей долга только после ареста машины

29 октября 2026 года, 13:00

24-летняя жительница Пскова расплатилась с долгами лишь после того, как приставы наложили арест на ее автомобиль. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Псковской области.

Псковичка погасила 140 тысяч рублей долга только после ареста машины

Фото Дарьи Хватковой

Девушка долгое время игнорировала кредитные платежи и не оплачивала штрафы Госавтоинспекции. В первом отделе судебных приставов Пскова в отношении нее было открыто 82 исполнительных производства на общую сумму 172 тысяч рублей. Часть задолженности она все же закрыла, но остальные обязательства продолжала откладывать. Тогда сотрудники ведомства перешли к принудительным мерам.

Они выяснили, где находится машина, и вместе с дорожными инспекторами встретили женщину в Госавтоинспекции. Как только псковичка приехала, приставы составили акт описи и ареста транспортного средства прямо в ее присутствии.

Девушке объяснили: если задолженность не будет погашена в установленный срок, автомобиль отправят на оценку, а затем выставят на торги.

В этом случае вернуть машину простой оплатой долга уже не получится – процедура реализации имущества повлечет допрасходы. Перспектива расстаться с автомобилем оказалась убедительнее многомесячных напоминаний. В тот же день псковичка нашла нужную сумму и полностью погасила остаток долга в размере 140 тысяч рублей.

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