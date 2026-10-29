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Общество

Электроснабжение на Запсковье в Пскове восстановят к 14:30

29 октября 2026 года, 12:48

В Пскове устраняют последствия аварии на электросетях, из-за которой без света осталась часть ближнего Запсковья. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Электроснабжение на Запсковье в Пскове восстановят к 14:30

Фото: ПАИ

Отключение затронуло район, ограниченный улицами Ипподромной, Труда, Юности и Инженерной. Причиной сбоя стала авария на сетях.

Ремонтные бригады уже приступили к работам. 

Электроснабжение планируют восстановить к 14:30. В администрации Пскова принесли извинения за неудобства и попросили горожан отнестись с пониманием.

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