Электроснабжение на Запсковье в Пскове восстановят к 14:30

В Пскове устраняют последствия аварии на электросетях, из-за которой без света осталась часть ближнего Запсковья. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.
В Пскове устраняют последствия аварии на электросетях, из-за которой без света осталась часть ближнего Запсковья. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.
Отключение затронуло район, ограниченный улицами Ипподромной, Труда, Юности и Инженерной. Причиной сбоя стала авария на сетях.
Ремонтные бригады уже приступили к работам.
Электроснабжение планируют восстановить к 14:30. В администрации Пскова принесли извинения за неудобства и попросили горожан отнестись с пониманием.