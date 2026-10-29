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Спорт / Соревнования

Кикбоксер из Пскова Данила Герасимов выиграл чемпионат мира

29 октября 2026 года, 14:15

Псковский спортсмен Данила Герасимов привез золотую медаль с чемпионата мира по кикбоксингу. Соревнования проходили в Колумбии. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем официальном канале в национальном мессенджере МАХ.

Кикбоксер из Пскова Данила Герасимов выиграл чемпионат мира

Скриншот репортажа «ГТРК Псков»

По его словам, воспитанник заслуженного тренера России Александра Лоско победил в дисциплине «поинтфайтинг». Герасимов стал четвертым псковичом, получившим титул чемпиона мира по кикбоксингу, и это произошло после 25-летнего перерыва.

Михаил Ведерников также подчеркнул успех всей российской сборной.

Впервые за несколько лет команда выступала под своим флагом и с гимном и заняла первое место в командном зачете, завоевав в общей сложности 95 медалей.

Губернатор поздравил спортсменов и пожелал им новых побед.

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