Кикбоксер из Пскова Данила Герасимов выиграл чемпионат мира

Псковский спортсмен Данила Герасимов привез золотую медаль с чемпионата мира по кикбоксингу. Соревнования проходили в Колумбии. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем официальном канале в национальном мессенджере МАХ.

По его словам, воспитанник заслуженного тренера России Александра Лоско победил в дисциплине «поинтфайтинг». Герасимов стал четвертым псковичом, получившим титул чемпиона мира по кикбоксингу, и это произошло после 25-летнего перерыва.

Михаил Ведерников также подчеркнул успех всей российской сборной.

Впервые за несколько лет команда выступала под своим флагом и с гимном и заняла первое место в командном зачете, завоевав в общей сложности 95 медалей.

Губернатор поздравил спортсменов и пожелал им новых побед.