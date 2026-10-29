«Москвич» сгорел в Гдовском районе

По предварительной версии, причиной стало неосторожное обращение с огнем. На месте работали три сотрудника областной пожарной охраны и одна единица техники.

Всего за минувшие дежурные сутки на территории Псковской области были зарегистрированы четыре техногенных пожара. В деревне Бондарево Усвятского округа сгорели нежилой дом и три хозяйственные постройки, в деревне Поречье Стругокрасненского округа – жилой дом, а в деревне Носово Пыталовского округа загорелся мусор в пристройке, при этом сам дом огнеборцам удалось отстоять.