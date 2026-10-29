Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

«Москвич» сгорел в Гдовском районе

29 октября 2026 года, 15:30

В деревне Великуша Гдовского муниципального округа огонь уничтожил салон и лакокрасочное покрытие автомобиля «Москвич». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

«Москвич» сгорел в Гдовском районе

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области
«Москвич» сгорел в Гдовском районе

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области

Возгорание произошло вечером в среду, 28 октября.

По предварительной версии, причиной стало неосторожное обращение с огнем. На месте работали три сотрудника областной пожарной охраны и одна единица техники.

«Москвич» сгорел в Гдовском районе

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области

Всего за минувшие дежурные сутки на территории Псковской области были зарегистрированы четыре техногенных пожара. В деревне Бондарево Усвятского округа сгорели нежилой дом и три хозяйственные постройки, в деревне Поречье Стругокрасненского округа – жилой дом, а в деревне Носово Пыталовского округа загорелся мусор в пристройке, при этом сам дом огнеборцам удалось отстоять.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Житель Гдовского района заплатит штраф за разжигание ненависти в мессенджере
Два сквера благоустроили в Великих Луках по федеральному проекту
Кукуруза из Курска приехала в Псковскую область без извещения
Псковские тепловики нашли новый очаг накипи в доме на Рижском проспекте
Великолукские храмы и улицы украсила социальная реклама в поддержку беременных
На заводе «Титан-Полимер» стартовала программа профессиональной переподготовки сотрудников лаборатории
Псковские депутаты вошли в комитеты Парламентской ассоциации Северо-Запада
Пушкинский заповедник с 1 ноября перейдет на зимний график
Ушел из жизни преподаватель анатомии и хирургии ПсковГУ Михаил Бегун

Комментарии

Авторизация
No comments
328 тысяч рублей потратила 16-летняя псковичка с чужого счета на оплату игр

Происшествия / Преступление
8 мая 11:18

328 тысяч рублей потратила 16-летняя псковичка с чужого счета на оплату игр
Ценный кадр

Происшествия
30 марта 12:05

Ценный кадр

Ключевой фигурант дела экс- ректора ПсковГУ впервые выступил в суде
Недетские схемы

Происшествия
10 февраля 15:15

Недетские схемы

Мошенники отрабатывают схемы хищения денег на псковских подростках