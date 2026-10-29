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Общество

Росреестр включил город Дно в список самых коротких названий России

29 октября 2026 года, 14:45

Росреестр назвал населенные пункты России с самыми короткими и длинными названиями. Об этом сообщает РИА Новости. Недвижимость.

Росреестр включил город Дно в список самых коротких названий России

Фото районной газеты «Дновец»

Среди городов минимальная длина названия составляет три символа – в этот перечень вошли Бор, Обь, Оса, Оха, Дно, Гай, Буй, Уфа, Аша, Зея, Нея, Реж, Сим, Уяр, Шуя и Южа. Таким образом, город Дно оказался в числе рекордсменов по краткости.

Среди деревень, сел и поселков, расположенных на территории России, встречаются названия из двух букв, таких в стране более 50. Чаще всего это Ям (12 раз) и Яр (11 раз).

Также есть населенные пункты с названиями Ик, Ыб, Иж, Ая, Ук и Иг.

Абсолютным рекордсменом по длине стало название поселка Центральной усадьбы совхоза «40 лет Великого Октября» в Московской области – 54 символа с учетом кавычек. Среди городов самое длинное название у Александровска-Сахалинского.

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