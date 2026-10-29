Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Продавцам жилья для детей-сирот в Псковской области отменили налог

29 октября 2026 года, 15:08

В Псковской области приняли закон, который должен расширить рынок вторичного жилья для детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Продавцам жилья для детей-сирот в Псковской области отменили налог

Фото Дарьи Хватковой

Инициативу прокуратуры Псковской области депутаты областного Заксобрания поддержали на сессии 29 октября. Чтобы собственникам было выгодно продавать квартиры муниципалитетам, минимальный срок владения жильем для освобождения от НДФЛ снизили с пяти лет (в отдельных случаях – с трех) до одного года.

Нововведение позволит продавцу не платить налог на доходы физических лиц при продаже недвижимости органам местного самоуправления, если квартира впоследствии достанется детям-сиротам. Льгота будет однократной и предоставляться в беззаявительном порядке, чтобы исключить возможные недобросовестные действия.

В Заксобрании Псковской области отметили, что подобная практика уже успешно применяется в других регионах России. Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Житель Гдовского района заплатит штраф за разжигание ненависти в мессенджере
Два сквера благоустроили в Великих Луках по федеральному проекту
Кукуруза из Курска приехала в Псковскую область без извещения
Псковские тепловики нашли новый очаг накипи в доме на Рижском проспекте
Великолукские храмы и улицы украсила социальная реклама в поддержку беременных
На заводе «Титан-Полимер» стартовала программа профессиональной переподготовки сотрудников лаборатории
Псковские депутаты вошли в комитеты Парламентской ассоциации Северо-Запада
Пушкинский заповедник с 1 ноября перейдет на зимний график
Ушел из жизни преподаватель анатомии и хирургии ПсковГУ Михаил Бегун

Комментарии

Авторизация
No comments
«Чтобы лишний замок не был на храме»

Общество
26 октября 16:00

«Чтобы лишний замок не был на храме»

Памяти протоиерея Олега Тэора
Не ждать, пока пройдёт

Общество / Здоровье
26 октября 10:04

Не ждать, пока пройдёт

Как распознать инсульт и не упустить время
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать