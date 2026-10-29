Продавцам жилья для детей-сирот в Псковской области отменили налог

В Псковской области приняли закон, который должен расширить рынок вторичного жилья для детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Инициативу прокуратуры Псковской области депутаты областного Заксобрания поддержали на сессии 29 октября. Чтобы собственникам было выгодно продавать квартиры муниципалитетам, минимальный срок владения жильем для освобождения от НДФЛ снизили с пяти лет (в отдельных случаях – с трех) до одного года.

Нововведение позволит продавцу не платить налог на доходы физических лиц при продаже недвижимости органам местного самоуправления, если квартира впоследствии достанется детям-сиротам. Льгота будет однократной и предоставляться в беззаявительном порядке, чтобы исключить возможные недобросовестные действия.

В Заксобрании Псковской области отметили, что подобная практика уже успешно применяется в других регионах России. Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.