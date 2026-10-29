Ушел из жизни преподаватель анатомии и хирургии ПсковГУ Михаил Бегун

Псковский государственный университет с прискорбием сообщил о кончине Михаила Семеновича Бегуна, преподававшего на кафедре фундаментальной медицины и общей патологии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе вуза.

Михаил Семенович скончался 27 октября на 71-м году жизни.

В Псковском государственном университете он работал с 2018 года и вел для студентов-медиков анатомию, оперативную хирургию, топографическую анатомию, медицину катастроф, а также общую хирургию и лучевую диагностику.

В вузе подчеркнули, что смерть Михаила Бегуна стала тяжелой утратой для всех, кому посчастливилось его знать. Светлая память о преподавателе останется в сердцах его коллег и учеников. В Псковском государственном университете в том числе выразили искренние соболезнования родным и близким Михаила Семеновича.