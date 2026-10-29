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Происшествия / ДТП

Два человека пострадали в ДТП на повороте под Пушкинскими Горами

29 октября 2026 года, 14:03

В Пушкинских Горах произошло ДТП с участием автомобилей Mercedes и Mitsubishi. Об этом сообщает канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.

Два человека пострадали в ДТП на повороте под Пушкинскими Горами

Фото: канал «Псковская сводка» в МАХ

Авария случилась на повороте на деревню Подкрестье. В результате ДТП два человека получили различные травмы. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

Решался вопрос о госпитализации.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и пожарные подразделения. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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