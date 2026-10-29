Два человека пострадали в ДТП на повороте под Пушкинскими Горами

В Пушкинских Горах произошло ДТП с участием автомобилей Mercedes и Mitsubishi. Об этом сообщает канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.
В Пушкинских Горах произошло ДТП с участием автомобилей Mercedes и Mitsubishi. Об этом сообщает канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.
Авария случилась на повороте на деревню Подкрестье. В результате ДТП два человека получили различные травмы. Им оказали необходимую медицинскую помощь.
Решался вопрос о госпитализации.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и пожарные подразделения. Обстоятельства аварии устанавливаются.