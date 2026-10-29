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Политика / Власть

В псковском Заксобрании избрали глав пяти профильных комиссий

29 октября 2026 года, 13:30

Депутаты Законодательного Собрания Псковской области на очередной сессии сегодня, 29 октября, утвердили состав и выбрали председателей пяти профильных комиссий . Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В псковском Заксобрании избрали глав пяти профильных комиссий

Фото Законодательного Собрания Псковской области

Комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, в которую вошли девять представителей всех парламентских партий, возглавил Павел Гомон, возглавляющий также комитет по бюджету, финансам, налогам и экономической политике. Первым вице-спикером Игорем Дитрихом будет руководить комиссия по депутатской этике, Регламенту и наградам – в ее составе 11 депутатов.

Комиссию по инвестиционной деятельности и развитию малого и среднего предпринимательства из восьми человек возглавил Дмитрий Быстров. 

Вопросами молодежной политики, общественных объединений и патриотического воспитания займется комиссия под руководством Михаила Каратыша, куда вошли девять депутатов. Комиссию по делам защитников Отечества и их семей, состоящую из восьми человек, возглавила Надежда Васильева. В Законодательном Собрании Псковской области отметили, что это направление напрямую связано с ее работой – она руководит филиалом фонда «Защитники Отечества» по Псковской области.

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