На мосту Александра Невского в Пскове завершают укладку асфальта

На мосту имени Александра Невского в Пскове завершается ремонт. Об этом сообщил врип главы города Станислав Стармолотов в своем канале в мессенджере МАХ.
На мосту имени Александра Невского в Пскове завершается ремонт. Об этом сообщил врип главы города Станислав Стармолотов в своем канале в мессенджере МАХ.
По его словам, сегодня подрядчик закончит укладывать верхний слой асфальта на левой стороне проезжей части. Уже 28 октября специалисты начнут монтировать деформационные швы, а следом установят решетки на водоотводных трубах.
Станислав Стармолотов отметил, что если погодные условия не подведут, после этого подрядчик нанесет разметку и запустит движение по обеим сторонам моста.
Завершающим этапом, как уточнил врип главы Пскова, станет восстановление разобранных островков безопасности и полное окончание ремонта проезжей части.