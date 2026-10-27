На мосту Александра Невского в Пскове завершают укладку асфальта

На мосту имени Александра Невского в Пскове завершается ремонт. Об этом сообщил врип главы города Станислав Стармолотов в своем канале в мессенджере МАХ.

По его словам, сегодня подрядчик закончит укладывать верхний слой асфальта на левой стороне проезжей части. Уже 28 октября специалисты начнут монтировать деформационные швы, а следом установят решетки на водоотводных трубах.

Станислав Стармолотов отметил, что если погодные условия не подведут, после этого подрядчик нанесет разметку и запустит движение по обеим сторонам моста.