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Общество

На мосту Александра Невского в Пскове завершают укладку асфальта

27 октября 2026 года, 15:30

На мосту имени Александра Невского в Пскове завершается ремонт. Об этом сообщил врип главы города Станислав Стармолотов в своем канале в мессенджере МАХ.

На мосту Александра Невского в Пскове завершают укладку асфальта

Фото канал врип главы Пскова Станислава Стармолотова в МАХ

По его словам, сегодня подрядчик закончит укладывать верхний слой асфальта на левой стороне проезжей части. Уже 28 октября специалисты начнут монтировать деформационные швы, а следом установят решетки на водоотводных трубах.

Станислав Стармолотов отметил, что если погодные условия не подведут, после этого подрядчик нанесет разметку и запустит движение по обеим сторонам моста.

На мосту Александра Невского в Пскове завершают укладку асфальта

Фото канал врип главы Пскова Станислава Стармолотова в МАХ

Завершающим этапом, как уточнил врип главы Пскова, станет восстановление разобранных островков безопасности и полное окончание ремонта проезжей части.

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