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Общество

Делегация Псковской области поедет на чемпионат «Абилимпикс» в Москву

27 октября 2026 года, 15:08

В Национальном чемпионате «Абилимпикс», который стартует в Москве 31 октября, примет участие делегация Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Делегация Псковской области поедет на чемпионат «Абилимпикс» в Москву

Фото пресс-службы правительства Псковской области

В деловой программе форума заявлены представители министерства образования Псковской области, педагоги школ и колледжей, а также сами обучающиеся. В этом году соревнования проходят под девизом «Каждая победа начинается с мечты!».

Участникам предстоит выступить по 50 основным компетенциям.

Кроме того, пройдут открытые соревнования по девяти направлениям, где свои силы попробуют представители дружественных государств, включая страны БРИКС.

Еще 12 компетенций будут представлены в презентационном формате – их подобрали под перспективные запросы экономики. Соревновательные площадки развернутся в «Тимирязев-центре» и на дополнительных локациях столицы.

Деловая программа сосредоточится на трудоустройстве и профессиональной реализации людей с инвалидностью и ОВЗ, наставничестве и формировании доступной среды. Работа пойдет по трем трекам: «Профессии будущего: новые возможности для каждого», «От чемпиона к профессионалу: траектории карьеры и наставничество» и «Инклюзивная среда: от ранней помощи семьям до профессионалов – непрерывное образование».

Для гостей подготовили профориентационный блок с «Фестивалем знакомства с профессией» для детей от 6 до 13 лет, профпробами, ярмаркой вакансий, консультациями. В рамках Года единства народов России на площадке развернут этнокультурное пространство, где регионы покажут свои традиции, кухню и промыслы. На отдельной экспозиции можно будет увидеть отечественные средства реабилитации и получить консультации от фонда «Защитники Отечества» и общероссийских организаций инвалидов.

Чемпионат проходит при поддержке Минпросвещения России, правительства Москвы и платформы «Россия – страна возможностей» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

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