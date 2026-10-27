118 случаев инфарктов и инсультов зафиксировали псковские медики за неделю

На прошлой неделе, с 19 по 26 октября, в Псковской области зафиксировали 118 случаев инфарктов и инсультов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской станции скорой медицинской помощи.

В Единый диспетчерский центр за этот период поступило 2 935 обращений. Из них 257 передали в службу неотложной помощи при поликлинике, а 2 317 приняли для выездных бригад скорой помощи. Экстренными оказались 1021 вызов, неотложными, без угрозы для жизни, – 1 115. Еще 616 обращений оказались безрезультатными.

Чаще всего фельдшеры выезжали к детям – 344 раза. В общественные места бригады направлялись 290 раз, на дорожно-транспортные происшествия – 22, на пожары – 11.

Еще 145 вызовов поступили от пациентов с симптомами ОРВИ, 71 – с острым нарушением мозгового кровообращения, 47 – с острым инфарктом миокарда.