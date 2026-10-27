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Общество

Как принять участие в «Губернаторском дневнике»: ответы для школьников

27 октября 2026 года, 14:45

В Псковской области стартовала традиционная акция «Губернаторский дневник».

Как принять участие в «Губернаторском дневнике»: ответы для школьников

Фото: ПАИ

В этом году проект проводится уже в 14-й раз. О начале акции еще в сентябре объявил губернатор Михаил Ведерников. Кроме того, министр образования Александр Сорокин ответил на самые частые вопросы о мероприятии на брифинге в ПАИ.

Участие в акции дает целеустремленным и талантливым школьникам шанс получить признание своих успехов на самом высоком уровне. Условия участия, сроки проведения и форму подачи заявки опубликовали в карточках ПАИ.

Как принять участие в «Губернаторском дневнике»: ответы для школьников

Фото: ПАИ
Как принять участие в «Губернаторском дневнике»: ответы для школьников

Фото: ПАИ
Как принять участие в «Губернаторском дневнике»: ответы для школьников

Фото: ПАИ
Как принять участие в «Губернаторском дневнике»: ответы для школьников

Фото: ПАИ
Как принять участие в «Губернаторском дневнике»: ответы для школьников

Фото: ПАИ
Как принять участие в «Губернаторском дневнике»: ответы для школьников

Фото: ПАИ
Как принять участие в «Губернаторском дневнике»: ответы для школьников

Фото: ПАИ
Как принять участие в «Губернаторском дневнике»: ответы для школьников

Фото: ПАИ
Как принять участие в «Губернаторском дневнике»: ответы для школьников

Фото: ПАИ
Как принять участие в «Губернаторском дневнике»: ответы для школьников

Фото: ПАИ
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