Как принять участие в «Губернаторском дневнике»: ответы для школьников

В этом году проект проводится уже в 14-й раз. О начале акции еще в сентябре объявил губернатор Михаил Ведерников. Кроме того, министр образования Александр Сорокин ответил на самые частые вопросы о мероприятии на брифинге в ПАИ.

Участие в акции дает целеустремленным и талантливым школьникам шанс получить признание своих успехов на самом высоком уровне. Условия участия, сроки проведения и форму подачи заявки опубликовали в карточках ПАИ.