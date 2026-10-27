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Происшествия / Правосудие

Скрывавшегося от работ жителя Бежаницкого района отправили в колонию

27 октября 2026 года, 16:06

Бежаницкий районный суд ужесточил наказание местному жителю, который уклонялся от исправительных работ. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Скрывавшегося от работ жителя Бежаницкого района отправили в колонию

Фото редакции

В январе 2025 года мужчину осудили за кражу по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ и приговорили к 1,5 годам исправительных работ. Однако на учет он не встал и от отбывания наказания скрылся – найти его не удавалось, поэтому объявили в розыск.

Задержать беглеца смогли только 7 октября в Новосокольниках.

В тот же день суд заключил его под стражу на 30 суток, чтобы рассмотреть вопрос о замене наказания. Изучив материалы, суд удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции: исправительные работы заменили лишением свободы.

Ближайшие полгода мужчина проведет в колонии строгого режима.

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