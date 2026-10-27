В Пушкиногорском районе открыли обновлённый детсад «Сказка»

Детский сад «Сказка» в Пушкиногорском районе снова принял воспитанников после долгого капитального ремонта. Об этом сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».



По её словам, здание 1979 года постройки удалось привести в порядок благодаря участию Пушкиногорского района в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Работы дались непросто: случались и смены подрядчиков, и взыскания штрафов с недобросовестных исполнителей. Но результат того стоил – у детского садика появились новые инженерные сети, яркий фасад, светлые спальни и современные игровые, а также качественно оснащенные пищеблок и прачечная. Общая стоимость ремонта составила около 96 млн рублей. Оксана Филиппова отметила, что еще свыше 14 млн направили на мебель и оборудование. В группах появились новые игровые зоны, кроватки, шкафчики, столы и стульчики. Пищеблок и прачечную укомплектовали электроплитами, холодильниками, пекарскими шкафами, стиральными и сушильными машинами. Для занятий и праздников воспитателям закупили музыкальные инструменты, акустические системы и светомузыку.



В том числе полностью оборудовали медицинский кабинет, кабинеты логопеда и психолога, смонтировали пожарную сигнализацию и ограждение. Муниципальный бюджет тоже внес свою лепту – дополнительно выделили 5,2 млн рублей. На эти средства установили детские игровые площадки и систему видеонаблюдения по всему периметру и внутри здания, а также приобрели новое постельное белье, занавески, ковровые покрытия и посуду, чтобы в группах стало по-домашнему уютно. Глава Пушкиногорского района отметила, что каждый уголок продуман до мелочей.