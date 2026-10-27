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Общество

В Пушкиногорском районе открыли обновлённый детсад «Сказка»

27 октября 2026 года, 13:00

Детский сад «Сказка» в Пушкиногорском районе снова принял воспитанников после долгого капитального ремонта. Об этом сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В Пушкиногорском районе открыли обновлённый детсад «Сказка»

Фото из соцсетей Оксаны Филипповой

По её словам, здание 1979 года постройки удалось привести в порядок благодаря участию Пушкиногорского района в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Работы дались непросто: случались и смены подрядчиков, и взыскания штрафов с недобросовестных исполнителей. Но результат того стоил – у детского садика появились новые инженерные сети, яркий фасад, светлые спальни и современные игровые, а также качественно оснащенные пищеблок и прачечная.

Общая стоимость ремонта составила около 96 млн рублей.

Оксана Филиппова отметила, что еще свыше 14 млн направили на мебель и оборудование. В группах появились новые игровые зоны, кроватки, шкафчики, столы и стульчики. Пищеблок и прачечную укомплектовали электроплитами, холодильниками, пекарскими шкафами, стиральными и сушильными машинами. Для занятий и праздников воспитателям закупили музыкальные инструменты, акустические системы и светомузыку.

В Пушкиногорском районе открыли обновлённый детсад «Сказка»

Фото из соцсетей Оксаны Филипповой

В том числе полностью оборудовали медицинский кабинет, кабинеты логопеда и психолога, смонтировали пожарную сигнализацию и ограждение.

Муниципальный бюджет тоже внес свою лепту – дополнительно выделили 5,2 млн рублей. На эти средства установили детские игровые площадки и систему видеонаблюдения по всему периметру и внутри здания, а также приобрели новое постельное белье, занавески, ковровые покрытия и посуду, чтобы в группах стало по-домашнему уютно.

Глава Пушкиногорского района отметила, что каждый уголок продуман до мелочей.

В Пушкиногорском районе открыли обновлённый детсад «Сказка»

Фото из соцсетей Оксаны Филипповой

По ее мнению, детям в обновленном пространстве будет интересно, познавательно и тепло во всех смыслах. Оценить перемены смогли и родители с сотрудниками – в день открытия их встречали музыкой, хорошим настроением и плюшевым другом.

«Искренне желаю, чтобы наша обновлённая «Сказка» стала местом новых открытий и радости для каждого юного пушкиногорца. Местом, куда родителям спокойно приводить своих детей. Местом, где приятно работать, испытывая чувство профессиональной удовлетворенности от качественных условий и возможностей личной реализации», – подчеркнула Оксана Филиппова.

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