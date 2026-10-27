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Общество / Здоровье

Жителей Псковского района приглашают на диспансеризацию в Тямшу и Родину

27 октября 2026 года, 15:54

В Псковском муниципальном округе продолжается диспансеризация населения. Об этом сообщила глава района Наталья Федорова в своем канале в мессенджере МАХ.

Жителей Псковского района приглашают на диспансеризацию в Тямшу и Родину

Фото: соцсети Натальи Федоровой

По ее словам, на прошлой неделе проверить здоровье смогли 34 жителя деревни Неелово – обследование прошло на базе местного ФАПа, часть людей также прошла диспансеризацию репродуктивного здоровья. Наталья Федорова напомнила, что это бесплатная процедура, включающая флюорографию, анализ крови, ЭКГ и другие обследования. По итогам скрининга медики оценивают состояние организма и при необходимости направляют человека на углубленное обследование или лечение.

Как отметила глава района, по графику Псковской межрайонной больницы мобильная бригада продолжит выезды. 27 октября с 9:00 до 15:00 специалисты будут работать в деревне Тямша, а 30 октября в те же часы – в деревне Родина.

Кроме того, по словам Натальи Федоровой, в округе идет вакцинация от гриппа. Привиться можно в поликлинике, амбулатории или ФАПе по месту жительства. Также допускается вызов выездной бригады больницы на предприятие или в организацию. 

Сотрудники администрации округа уже вакцинировались без отрыва от работы.

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