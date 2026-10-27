Повара из Великих Лук поборются за победу на всероссийском конкурсе

Делегация из Великих Лук прибыла в Краснодар для участия в федеральном туре Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая – 2026». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Город представляет команда предприятия «Школьное питание».

Специалистам предстоит показать свой опыт и побороться за звание лучших в организации питания для учащихся.

В администрации Великих Лук пожелали землякам удачи и достойного выступления.

В пресс-службе в том числе подчеркнули, что верят в профессионализм, слаженную работу и любовь к своему делу, которые должны помочь команде добиться высоких результатов и достойно представить город на всероссийском уровне.