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Общество

Великолукским школьникам показали, как проверяют качество молока

27 октября 2026 года, 14:50

Ученики восьмых классов школы №5 в Великих Луках попробовали себя в роли технологов продуктов питания. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Областного центра занятости населения.

Великолукским школьникам показали, как проверяют качество молока

Фото пресс-службы Областного центра занятости населения

Мастер-класс для восьмиклассников провели Кадровый центр «Работа России» и Великолукская государственная сельскохозяйственная академия. 

Сначала им объяснили, чем занимается техник-технолог и как устроено производство продуктов животного происхождения. Затем школьники взялись за практику – самостоятельно провели исследование молока на качество.

Формат позволил не просто выслушать лекцию, а поработать с оборудованием и пообщаться с преподавателями. По мнению организаторов мастер-класса, подобный опыт помогает по-другому посмотреть на современное сельское хозяйство: не исключено, что для кого-то он станет отправной точкой в выборе профессии.

Великолукским школьникам показали, как проверяют качество молока

Фото пресс-службы Областного центра занятости населения

В центре занятости подчеркнули, что мероприятие отражает подход президентского национального проекта «Кадры»: школьников не только знакомят с разными специальностями, но и погружают в реальную работу. Особенно это важно для аграрной сферы, где в настоящее время ощущается нехватка специалистов.

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