Великолукским школьникам показали, как проверяют качество молока

Ученики восьмых классов школы №5 в Великих Луках попробовали себя в роли технологов продуктов питания. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Областного центра занятости населения.

Мастер-класс для восьмиклассников провели Кадровый центр «Работа России» и Великолукская государственная сельскохозяйственная академия.

Сначала им объяснили, чем занимается техник-технолог и как устроено производство продуктов животного происхождения. Затем школьники взялись за практику – самостоятельно провели исследование молока на качество.

Формат позволил не просто выслушать лекцию, а поработать с оборудованием и пообщаться с преподавателями. По мнению организаторов мастер-класса, подобный опыт помогает по-другому посмотреть на современное сельское хозяйство: не исключено, что для кого-то он станет отправной точкой в выборе профессии.