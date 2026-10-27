Великолукским школьникам показали, как проверяют качество молока

Ученики восьмых классов школы №5 в Великих Луках попробовали себя в роли технологов продуктов питания. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Областного центра занятости населения.
Ученики восьмых классов школы №5 в Великих Луках попробовали себя в роли технологов продуктов питания. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Областного центра занятости населения.
Мастер-класс для восьмиклассников провели Кадровый центр «Работа России» и Великолукская государственная сельскохозяйственная академия.
Сначала им объяснили, чем занимается техник-технолог и как устроено производство продуктов животного происхождения. Затем школьники взялись за практику – самостоятельно провели исследование молока на качество.
Формат позволил не просто выслушать лекцию, а поработать с оборудованием и пообщаться с преподавателями. По мнению организаторов мастер-класса, подобный опыт помогает по-другому посмотреть на современное сельское хозяйство: не исключено, что для кого-то он станет отправной точкой в выборе профессии.
В центре занятости подчеркнули, что мероприятие отражает подход президентского национального проекта «Кадры»: школьников не только знакомят с разными специальностями, но и погружают в реальную работу. Особенно это важно для аграрной сферы, где в настоящее время ощущается нехватка специалистов.