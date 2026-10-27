ПсковГУ открыл Лигу плавания для городов Северо-Запада

В Псковском государственном университете стартовал первый этап Лиги плавания городов СЗФО. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе вуза.

Соревнования принимает бассейн «Универсант». На открытии к участникам обратился врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев – он отметил значимость развития плавания в регионе и пожелал спортсменам удачи и честной борьбы.

На старт вышли пловцы от 2019 года рождения и старше. Среди них есть как начинающие, так и опытные спортсмены. Им предстоит посоревноваться в заплывах вольным стилем, на спине, брассом и баттерфляем, а также в командных эстафетах.

Лига призвана не только развивать спорт, но и помогать клубам и секциям СЗФО обмениваться опытом, укреплять традиции и продвигать здоровый образ жизни.

Следующие этапы пройдут 20 февраля и 22 мая. Победители в многоборье определятся по итогам всех трех стартов, а лучших наградят кубками, медалями и дипломами.