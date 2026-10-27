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Экономика

Псковичам напомнили, как оспорить сумму налогов

27 октября 2026 года, 12:20

Жители Псковской области могут оспорить сумму налоговых начислений, если считают ее неверной. Об этом сообщили в региональном министерстве финансов.

Псковичам напомнили, как оспорить сумму налогов

Фото редакции

Подать обращение можно несколькими способами: через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС, при личном визите в территориальную инспекцию, через официальный сервис налоговой службы или заказным письмом по «Почте России». 

По каждому заявлению специалисты проведут проверку и перерасчет. Результаты налогоплательщик получит тем же способом, которым направил обращение.

В министерстве финансов Псковской области в том числе обратили внимание на то, что регулярная сверка начислений помогает избежать ошибок и переплат.

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