Псковичам напомнили, как оспорить сумму налогов

Жители Псковской области могут оспорить сумму налоговых начислений, если считают ее неверной. Об этом сообщили в региональном министерстве финансов.

Подать обращение можно несколькими способами: через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС, при личном визите в территориальную инспекцию, через официальный сервис налоговой службы или заказным письмом по «Почте России».

По каждому заявлению специалисты проведут проверку и перерасчет. Результаты налогоплательщик получит тем же способом, которым направил обращение.

В министерстве финансов Псковской области в том числе обратили внимание на то, что регулярная сверка начислений помогает избежать ошибок и переплат.