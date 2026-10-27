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Общество

Рождественские чтения в Пскове пройдут с 25 ноября по 5 декабря

27 октября 2026 года, 12:30

Региональный этап XXXV Международных Рождественских образовательных чтений состоится в Псковской области с 25 ноября по 5 декабря. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Рождественские чтения в Пскове пройдут с 25 ноября по 5 декабря

Фото Псковской епархии

Подготовку к форуму обсудили на заседании оргкомитета в Псковском епархиальном управлении. Встречу провел митрополит Псковский и Порховский Матфей. Тема чтений – «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий».

В обсуждении приняли участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, региональный министр образования Александр Сорокин, врио ректора Псковского государственного университета Сергей Николаев, представители духовенства – руководители епархиальных отделов и секционных направлений.

Участники оргкомитета обсудили, как пройдут пленарное заседание и работа секций.

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