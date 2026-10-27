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Общество

Энергетики проверили ЛЭП через бывшие торфяные болота под Стругами Красными

27 октября 2026 года, 12:40

Специалисты «Россети Северо-Запад» отправились в Стругокрасненский район Псковской области, чтобы проверить там состояние линии электропередачи. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе электросетевой компании.

Энергетики проверили ЛЭП через бывшие торфяные болота под Стругами Красными

Фото: скрин видео «Россети Северо-Запад»

Маршрут пролег через Замошское и Запольское болота – вплоть до 90-х годов здесь велась добыча торфа для нужд котельных. 

На преодоление болотистой местности у энергетиков ушло шесть часов, за это время они обследовали 15 километров линий электропередачи.

В «Россети Северо-Запад» заверили, что электроснабжение поселка Струги Красные, деревень Горушка и Замошье, а также местечка Хитрый Бор находится под контролем.

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