Энергетики проверили ЛЭП через бывшие торфяные болота под Стругами Красными

Специалисты «Россети Северо-Запад» отправились в Стругокрасненский район Псковской области, чтобы проверить там состояние линии электропередачи. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе электросетевой компании.

Маршрут пролег через Замошское и Запольское болота – вплоть до 90-х годов здесь велась добыча торфа для нужд котельных.

На преодоление болотистой местности у энергетиков ушло шесть часов, за это время они обследовали 15 километров линий электропередачи.

В «Россети Северо-Запад» заверили, что электроснабжение поселка Струги Красные, деревень Горушка и Замошье, а также местечка Хитрый Бор находится под контролем.