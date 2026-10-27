Псковичам рассказали, как защитить машину от угона

Десятки автомобилей ежедневно попадают в руки угонщиков по всей стране, и злоумышленники постоянно придумывают новые способы. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Псковской области.

Как отмечают специалисты, просто закрыть дверь сегодня недостаточно. Владельцам стоит пересмотреть свои привычки: внимательнее выбирать места парковки, следить за хранением ключей и использовать дополнительные средства защиты.

Надежнее всего, по рекомендации полиции, работает комплексный подход. В него входят механические блокираторы руля, маркировка стекол и ответственное отношение к выбору стоянки. А для современных машин с бесключевым доступом стоит обзавестись фарадеевскими чехлами для ключей.

Остальные лайфхаки собраны в карточках ПАИ и УМВД.