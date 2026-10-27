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Политика / Власть

Псковские парламентарии рассказали о главных жалобах горожан

27 октября 2026 года, 12:10

Состояние дворовых проездов и качество водопроводной воды – эти две темы чаще всего звучат на встречах псковских депутатов с избирателями. Об этом на встрече с временно исполняющим полномочия главы города Станиславом Стармолотовым рассказал вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области Юрий Сорокин. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Псковские парламентарии рассказали о главных жалобах горожан

Фото Законодательного Собрания Псковской области

По словам Юрия Сорокина, областные и муниципальные депутаты работают в тесной связке, регулярно совершая совместные выезды в округа. Именно в ходе подобного общения с гражданами и выявляются самые острые проблемы.

Депутат Алексей Севастьянов разделил вопросы своего округа на две категории: глобальные, которые ждут решения годами, и текущие. К первым он отнес запуск автобусного сообщения в районе Завокзалья. Ко вторым – подтопление в районе улицы Николая Васильева и благоустройство дворов в военном городке в Крестах.

Псковские парламентарии рассказали о главных жалобах горожан

Фото Законодательного Собрания Псковской области

Елена Синёва, представляющая округ № 3, добавила, что большинство обращений к ней связано с благоустройством дворов и строительством детских площадок. Станислав Стармолотов поблагодарил депутатов за глубокое знание ситуации и открытый диалог.

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