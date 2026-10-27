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Спорт

В Пскове 4 ноября пройдет общественная зарядка

27 октября 2026 года, 09:40

Жителей Пскова приглашают на общественную зарядку в честь Года единства народов России. Об этом временно исполняющий полномочия главы города Станислав Стармолотов написал в своем официальном канале в мессенджере MAX.

В Пскове 4 ноября пройдет общественная зарядка

Фото из соцсетей Станислава Стармолотова

По его словам, спортивный праздник устроят в среду, 4 ноября. Начало – в 11:00. Мероприятие пройдет на стадионе «Машиностроитель» (улица Кузнецкая, 25).

Станислав Стармолотов отметил, что организатором выступает Дирекция спортивных сооружений Пскова. Разминку для горожан проведут тренеры Ольга Бородулина и Арсений Тимофеев. В программе – энергичные фитнес-упражнения и зажигательные танцы в стиле Just Dance. Занятие подойдет для любого уровня подготовки.

Врип главы Пскова подчеркнул, это отличный повод начать праздничный день с бодрости и позитива, а также почувствовать себя частью одной большой команды. Приходить можно с друзьями, родными и соседями – чем больше людей, тем веселее.

За дополнительной информацией можно обратиться по телефону 50-00-26.

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