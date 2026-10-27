Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Поезд Деда Мороза в новом сезоне не заедет в Псковскую область

27 октября 2026 года, 09:37

Организаторы объявили маршрут путешествия Поезда Деда Мороза на сезон 2026/2027 годов. Как следует из опубликованного графика, в этот раз состав не посетит города Псковской области.

Поезд Деда Мороза в новом сезоне не заедет в Псковскую область

Фото Валерии Ковалевой

Путешествие начнется 8 ноября из Великого Устюга и продлится более двух месяцев. В этом году главный акцент сделан на Русском Севере и Заполярье: поезд побывает в Инте, Лабытнангах, Воркуте, Усинске, Печоре и Сыктывкаре, а также заедет в Новый Уренгой, Ноябрьск и города Югры.

Далее маршрут пройдет через Западную Сибирь, Урал, Поволжье и центральные регионы России. Праздник приедет в Томск, Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Уфу, Казань, Самару, Воронеж и другие города.

Поезд Деда Мороза в новом сезоне не заедет в Псковскую область

Фото пресс-службы Поезда Деда Мороза

30 декабря поезд прибудет в Вологду – Новогоднюю столицу России, а 2027 год встретит в Ярославле. По традиции 2 и 3 января праздничные программы пройдут в Москве на Киевском вокзале, а 6 и 7 января Рождество отметят в Санкт-Петербурге, в Новом Петергофе. После этого состав отправится в Петрозаводск и вернется в Великий Устюг 9 января.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

118 случаев инфарктов и инсультов зафиксировали псковские медики за неделю
В Пушкиногорском районе открыли обновлённый детсад «Сказка»
ПсковГУ открыл Лигу плавания для городов Северо-Запада
Энергетики проверили ЛЭП через бывшие торфяные болота под Стругами Красными
Рождественские чтения в Пскове пройдут с 25 ноября по 5 декабря
Псковичам напомнили, как оспорить сумму налогов
Псковичам рассказали, как защитить машину от угона
Псковские парламентарии рассказали о главных жалобах горожан
Псковский опыт помощи переселенцам набирает популярность в других регионах

Комментарии

Авторизация
No comments
«Чтобы лишний замок не был на храме»

Общество
26 октября 16:00

«Чтобы лишний замок не был на храме»

Памяти протоиерея Олега Тэора
Не ждать, пока пройдёт

Общество / Здоровье
26 октября 10:04

Не ждать, пока пройдёт

Как распознать инсульт и не упустить время
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать