Поезд Деда Мороза в новом сезоне не заедет в Псковскую область

Организаторы объявили маршрут путешествия Поезда Деда Мороза на сезон 2026/2027 годов. Как следует из опубликованного графика, в этот раз состав не посетит города Псковской области.

Путешествие начнется 8 ноября из Великого Устюга и продлится более двух месяцев. В этом году главный акцент сделан на Русском Севере и Заполярье: поезд побывает в Инте, Лабытнангах, Воркуте, Усинске, Печоре и Сыктывкаре, а также заедет в Новый Уренгой, Ноябрьск и города Югры.

Далее маршрут пройдет через Западную Сибирь, Урал, Поволжье и центральные регионы России. Праздник приедет в Томск, Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Уфу, Казань, Самару, Воронеж и другие города.