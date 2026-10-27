Поезд Деда Мороза в новом сезоне не заедет в Псковскую область

Организаторы объявили маршрут путешествия Поезда Деда Мороза на сезон 2026/2027 годов. Как следует из опубликованного графика, в этот раз состав не посетит города Псковской области.
Организаторы объявили маршрут путешествия Поезда Деда Мороза на сезон 2026/2027 годов. Как следует из опубликованного графика, в этот раз состав не посетит города Псковской области.
Путешествие начнется 8 ноября из Великого Устюга и продлится более двух месяцев. В этом году главный акцент сделан на Русском Севере и Заполярье: поезд побывает в Инте, Лабытнангах, Воркуте, Усинске, Печоре и Сыктывкаре, а также заедет в Новый Уренгой, Ноябрьск и города Югры.
Далее маршрут пройдет через Западную Сибирь, Урал, Поволжье и центральные регионы России. Праздник приедет в Томск, Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Уфу, Казань, Самару, Воронеж и другие города.
30 декабря поезд прибудет в Вологду – Новогоднюю столицу России, а 2027 год встретит в Ярославле. По традиции 2 и 3 января праздничные программы пройдут в Москве на Киевском вокзале, а 6 и 7 января Рождество отметят в Санкт-Петербурге, в Новом Петергофе. После этого состав отправится в Петрозаводск и вернется в Великий Устюг 9 января.