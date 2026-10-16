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Общество

В Псковском округе уложили асфальт у Остенской школы и детсада «Золотой петушок»

16 октября 2026 года, 10:44

В Псковском округе подрядчики по муниципальному контракту сделали удобные подходы и подъезды к Остенской школе и детскому саду «Золотой петушок» – структурному подразделению Тямшанской гимназии. Об этом сообщила глава округа Наталья Федорова в своём канале в национальном мессенджере МАХ.

В Псковском округе уложили асфальт у Остенской школы и детсада «Золотой петушок»

Фото из канала Натальи Федоровой в МАХ

По её словам, работы на объектах шли днём и до позднего вечера. Спецтехника уложила асфальт в проездах к школе и садику. В планах – обновление тротуаров.

Как отметила Наталья Федорова, инфраструктуру подходов к образовательным учреждениям стараются обновлять ежегодно за счёт муниципального бюджета.

В прошлом сезоне работы провели у Тямшанской гимназии и Москвинской школы.

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