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Общество

Срочников вновь отправили охранять границу в Себежском районе

16 октября 2026 года, 10:31

В Себежском районе спустя почти 20 лет возобновили практику охраны государственной границы солдатами срочной службы, пишет газета «Призыв».

Срочников вновь отправили охранять границу в Себежском районе

Фото: газета «Призыв»

Первое пополнение срочников прибыло на себежскую землю. Жители муниципалитета и пограничники встретили молодых солдат в сквере Памяти поколений, который местные называют «Аллеей Белых журавлей». Там увековечена память защитников, погибших в ходе специальной военной операции, включая пограничников, отдавших жизни под Суджей в Курской области 7 августа 2024 года.

На мемориальных плитах высечены имена Дмитрия Антонова, Юрия Орехова, Юрия Милютина и Даниила Мамая. Перед митингом установили еще три плиты – пограничникам Евгению Брилёву и Белеку Янчату, себежанину Владимиру Цабуре.

К новобранцам обратились начальник Пограничного управления ФСБ России по Псковской области генерал-майор Александр Чиликин, первый заместитель главы администрации Себежского округа Сергей Москалев и председатель местной организации пограничных войск майор в отставке Ирина Лемешевская.

С напутствием выступил настоятель храма Святой Троицы в Себеже отец Василий Нетреба. В память о павших прошли минута молчания и возложение цветов.

Срочников вновь отправили охранять границу в Себежском районе

Фото: газета «Призыв»

«Сегодня произошло знаковое событие в развитии пограничных традиций. Митинг — это только начало. Мы выбрали именно Себежский район. Сюда прибыли ребята из разных уголков России», – сказал Александр Чиликин. 

По его словам, военкоматы Псковской и Новгородской областей сохранили старые традиции отбора, что позволило подобрать достойных кандидатов. Командир отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков подарил гостю книгу «Горячий бетон Себежского укрепрайона» и предложил познакомить новобранцев с работой отряда и подвигом Ивана Терентьева, чьим именем названа Дединская застава.

Напомним, более чем 20 лет назад пограничные войска стали частью ФСБ, и тогда же начался переход на контрактную службу. Последние срочники служили там до 2008 года. Возможность проходить службу по призыву в пограничных органах ФСБ вернулась в 2023 году после изменения законодательства.

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