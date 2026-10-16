Срочников вновь отправили охранять границу в Себежском районе

В Себежском районе спустя почти 20 лет возобновили практику охраны государственной границы солдатами срочной службы, пишет газета «Призыв».

Первое пополнение срочников прибыло на себежскую землю. Жители муниципалитета и пограничники встретили молодых солдат в сквере Памяти поколений, который местные называют «Аллеей Белых журавлей». Там увековечена память защитников, погибших в ходе специальной военной операции, включая пограничников, отдавших жизни под Суджей в Курской области 7 августа 2024 года.

На мемориальных плитах высечены имена Дмитрия Антонова, Юрия Орехова, Юрия Милютина и Даниила Мамая. Перед митингом установили еще три плиты – пограничникам Евгению Брилёву и Белеку Янчату, себежанину Владимиру Цабуре.

К новобранцам обратились начальник Пограничного управления ФСБ России по Псковской области генерал-майор Александр Чиликин, первый заместитель главы администрации Себежского округа Сергей Москалев и председатель местной организации пограничных войск майор в отставке Ирина Лемешевская.

С напутствием выступил настоятель храма Святой Троицы в Себеже отец Василий Нетреба. В память о павших прошли минута молчания и возложение цветов.