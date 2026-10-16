Срочников вновь отправили охранять границу в Себежском районе

В Себежском районе спустя почти 20 лет возобновили практику охраны государственной границы солдатами срочной службы, пишет газета «Призыв».
В Себежском районе спустя почти 20 лет возобновили практику охраны государственной границы солдатами срочной службы, пишет газета «Призыв».
Первое пополнение срочников прибыло на себежскую землю. Жители муниципалитета и пограничники встретили молодых солдат в сквере Памяти поколений, который местные называют «Аллеей Белых журавлей». Там увековечена память защитников, погибших в ходе специальной военной операции, включая пограничников, отдавших жизни под Суджей в Курской области 7 августа 2024 года.
На мемориальных плитах высечены имена Дмитрия Антонова, Юрия Орехова, Юрия Милютина и Даниила Мамая. Перед митингом установили еще три плиты – пограничникам Евгению Брилёву и Белеку Янчату, себежанину Владимиру Цабуре.
К новобранцам обратились начальник Пограничного управления ФСБ России по Псковской области генерал-майор Александр Чиликин, первый заместитель главы администрации Себежского округа Сергей Москалев и председатель местной организации пограничных войск майор в отставке Ирина Лемешевская.
С напутствием выступил настоятель храма Святой Троицы в Себеже отец Василий Нетреба. В память о павших прошли минута молчания и возложение цветов.
«Сегодня произошло знаковое событие в развитии пограничных традиций. Митинг — это только начало. Мы выбрали именно Себежский район. Сюда прибыли ребята из разных уголков России», – сказал Александр Чиликин.
По его словам, военкоматы Псковской и Новгородской областей сохранили старые традиции отбора, что позволило подобрать достойных кандидатов. Командир отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков подарил гостю книгу «Горячий бетон Себежского укрепрайона» и предложил познакомить новобранцев с работой отряда и подвигом Ивана Терентьева, чьим именем названа Дединская застава.
Напомним, более чем 20 лет назад пограничные войска стали частью ФСБ, и тогда же начался переход на контрактную службу. Последние срочники служили там до 2008 года. Возможность проходить службу по призыву в пограничных органах ФСБ вернулась в 2023 году после изменения законодательства.