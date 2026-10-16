Более 30 грибников потерялись в лесах Псковской области с начала года

С начала текущего года в Псковской области зарегистрировали более 30 случаев, когда грибники потерялись в лесных массивах. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
С начала текущего года в Псковской области зарегистрировали более 30 случаев, когда грибники потерялись в лесных массивах. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
Статистика неутешительная: чаще всего в беду попадают пожилые люди, которые недооценивают простые правила безопасности. Чтобы «тихая охота» не обернулась вызовом спасателей, в МЧС советуют соблюдать несколько условий.
Перед походом в лес необходимо сказать родным, куда вы идёте и когда вернётесь, проверить баланс телефона и зарядить аккумулятор. С собой спасатели рекомендуют взять нож, спички, воду, перекус и компас. Одежду лучше выбрать яркую – светоотражающие элементы на куртке помогут найти человека в сумерках.
Если вы поняли, что заблудились, главное – не паниковать и сразу набрать 112.