Более 30 грибников потерялись в лесах Псковской области с начала года

Статистика неутешительная: чаще всего в беду попадают пожилые люди, которые недооценивают простые правила безопасности. Чтобы «тихая охота» не обернулась вызовом спасателей, в МЧС советуют соблюдать несколько условий.

Перед походом в лес необходимо сказать родным, куда вы идёте и когда вернётесь, проверить баланс телефона и зарядить аккумулятор. С собой спасатели рекомендуют взять нож, спички, воду, перекус и компас. Одежду лучше выбрать яркую – светоотражающие элементы на куртке помогут найти человека в сумерках.

Если вы поняли, что заблудились, главное – не паниковать и сразу набрать 112.