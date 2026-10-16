Стругокрасненский суд отправил убийцу на 14 лет в колонию особого режима

Стругокрасненский районный суд рассмотрел дело ранее судимого местного жителя, обвиняемого в убийстве. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

События разворачивались в феврале в местечке Владимирский Лагерь.

Мужчина, находясь в нетрезвом виде, зашёл в квартиру потерпевшего, чтобы напомнить о долге их общего знакомого. Выпив вместе, приятели поссорились – хозяин начал оскорблять гостя. Тот схватил нож и нанёс знакомому не менее 12 ударов в грудь. От полученных ран потерпевший скончался на месте.

У подсудимого криминальное прошлое: в 2016 году жителя Стругокрасненского района осудили за покушение на убийство, а в 2024-м он освободился по отбытии срока.

В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся. Его признали виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Наказание – 14 лет лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы на 1,5 года и установлением допограничений.