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Общество

Умные реестры и конструктор контрактов: Как в Псковской области цифровизируют госзакупки

16 октября 2026 года, 10:08

В Псковской области модернизируют региональную информационную систему ГИС «Закупки». О результатах на рабочей встрече доложила министр конкурентной политики региона Ольга Татаринова, сообщил губернатор Михаил Ведерников в канале в МАХ.

Умные реестры и конструктор контрактов: Как в Псковской области цифровизируют госзакупки

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

По его словам, обновление системы автоматизирует рутинные процессы и позволяет заметно сократить время проведения процедур без потери качества.

Михаил Ведерников отметил, что ключевым инструментом стал конструктор контрактов – он упрощает работу заказчиков. Данные из заявки подтягиваются в систему автоматически, а встроенные критерии помогают гибко настраивать шаблоны под конкретные задачи. В сфере благоустройства и содержания дорог проекты уже вышли на апробацию, а до конца года конструктор пополнится вариантами для всех видов закупок.

Ещё одно направление модернизации, как уточнил губернатор, – защита от недобросовестных поставщиков. Умные реестры экспертиз дают муниципальным и государственным заказчикам эффективный инструмент контроля: историю контрагента можно оперативно перепроверить, а некачественные партии продукции – отклонить.

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