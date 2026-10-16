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Общество

Безэкипажный грузовой катер прошёл испытания на Псковском озере

16 октября 2026 года, 10:00

В акватории Псковского озера успешно прошли тестовые судовые испытания безэкипажного грузового катера, который местные производители построили этой осенью. Об этом сообщает районная газета «Псковская провинция».

Безэкипажный грузовой катер прошёл испытания на Псковском озере

Фото: газета «Псковская провинция»

Из деревни Наволок в Псковском районе катер выходил на большую воду дважды: сначала со специалистами-тестировщиками на борту, а затем – самостоятельно.

Во второй раз грузовой беспилотник без вмешательства специалистов, а также без пассажиров прошёл установленный маршрут и вернулся к месту старта. Оба выхода сопровождал другой катер, также со специалистами. Перед озером безэкипажный катер испытывали на реке Великой – там он привлёк внимание рыбаков.

Безэкипажный грузовой катер прошёл испытания на Псковском озере

Фото: газета «Псковская провинция»

Характеристики судна: длина – восемь метров, грузоподъёмность – 1500 кг. Двигатель мощностью 115 лошадиных сил позволяет развивать скорость до 50 км/ч. Главная задача катера – доставлять грузы, стройматериалы, оборудование и продукты в труднодоступные места. Испытания судно прошло достойно, но трудностей хватало.

На Псковском озере сейчас много рыбацких лодок, местами низкая вода, где легко сесть на мель, а в воде встречаются рыболовные сети. Добавляют сложностей и соседи-эстонцы: на Псковско-Чудском водоёме они применяют специальные «глушилки», способные вывести из строя электронику катера. Со всем этим судно справилось.

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