Безэкипажный грузовой катер прошёл испытания на Псковском озере

В акватории Псковского озера успешно прошли тестовые судовые испытания безэкипажного грузового катера, который местные производители построили этой осенью. Об этом сообщает районная газета «Псковская провинция».
В акватории Псковского озера успешно прошли тестовые судовые испытания безэкипажного грузового катера, который местные производители построили этой осенью. Об этом сообщает районная газета «Псковская провинция».
Из деревни Наволок в Псковском районе катер выходил на большую воду дважды: сначала со специалистами-тестировщиками на борту, а затем – самостоятельно.
Во второй раз грузовой беспилотник без вмешательства специалистов, а также без пассажиров прошёл установленный маршрут и вернулся к месту старта. Оба выхода сопровождал другой катер, также со специалистами. Перед озером безэкипажный катер испытывали на реке Великой – там он привлёк внимание рыбаков.
Характеристики судна: длина – восемь метров, грузоподъёмность – 1500 кг. Двигатель мощностью 115 лошадиных сил позволяет развивать скорость до 50 км/ч. Главная задача катера – доставлять грузы, стройматериалы, оборудование и продукты в труднодоступные места. Испытания судно прошло достойно, но трудностей хватало.
На Псковском озере сейчас много рыбацких лодок, местами низкая вода, где легко сесть на мель, а в воде встречаются рыболовные сети. Добавляют сложностей и соседи-эстонцы: на Псковско-Чудском водоёме они применяют специальные «глушилки», способные вывести из строя электронику катера. Со всем этим судно справилось.