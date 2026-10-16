Безэкипажный грузовой катер прошёл испытания на Псковском озере

В акватории Псковского озера успешно прошли тестовые судовые испытания безэкипажного грузового катера, который местные производители построили этой осенью. Об этом сообщает районная газета «Псковская провинция».

Из деревни Наволок в Псковском районе катер выходил на большую воду дважды: сначала со специалистами-тестировщиками на борту, а затем – самостоятельно.

Во второй раз грузовой беспилотник без вмешательства специалистов, а также без пассажиров прошёл установленный маршрут и вернулся к месту старта. Оба выхода сопровождал другой катер, также со специалистами. Перед озером безэкипажный катер испытывали на реке Великой – там он привлёк внимание рыбаков.