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Происшествия / Преступление

Жителя Пскова арестовали по обвинению в убийстве гостя

16 октября 2026 года, 09:45

В Пскове местному жителю предъявили обвинение в убийстве знакомого. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Жителя Пскова арестовали по обвинению в убийстве гостя

Фото: скрин видео СУ СК России по Псковской области

Трагедия произошла вечером 10 октября. К обвиняемому пришёл в гости мужчина, и между ними разгорелся конфликт. В ходе ссоры хозяин квартиры несколько раз ударил гостя ножом в туловище и голову – от полученных ран тот скончался на месте.

Действия мужчины квалифицировали по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По ходатайству следствия суд отправил его под стражу. В настоящее время следователи продолжают собирать и закреплять доказательства по уголовному делу.

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