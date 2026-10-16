Жителя Пскова арестовали по обвинению в убийстве гостя

В Пскове местному жителю предъявили обвинение в убийстве знакомого. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Трагедия произошла вечером 10 октября. К обвиняемому пришёл в гости мужчина, и между ними разгорелся конфликт. В ходе ссоры хозяин квартиры несколько раз ударил гостя ножом в туловище и голову – от полученных ран тот скончался на месте.

Действия мужчины квалифицировали по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По ходатайству следствия суд отправил его под стражу. В настоящее время следователи продолжают собирать и закреплять доказательства по уголовному делу.