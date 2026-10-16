Водителей предупредили об ограничениях в центре Пскова 18 октября

В центре Пскова 18 октября будет частично ограничено движение на отдельных участках. Об этом «Псковской правде» сообщили в городской администрации.

Ограничения на центральных улицах Пскова связаны со спортивно-краеведческим мероприятием проекта «Любуемся Псковом: прекрасен, словно Париж!».

Участники преодолеют девятикилометровый маршрут вдоль Окольного города.

Полностью дороги перекрывать не станут. Но в тех местах, где спортсмены пересекают пешеходные переходы, сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать транспорт.

Ограничения планируется ввести с 12:00 и до завершения мероприятия.

Водителей просят учитывать это при планировании поездок.