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Общество

Водителей предупредили об ограничениях в центре Пскова 18 октября

16 октября 2026 года, 09:30

В центре Пскова 18 октября будет частично ограничено движение на отдельных участках. Об этом «Псковской правде» сообщили в городской администрации.

Водителей предупредили об ограничениях в центре Пскова 18 октября

Фото администрации Пскова

Ограничения на центральных улицах Пскова связаны со спортивно-краеведческим мероприятием проекта «Любуемся Псковом: прекрасен, словно Париж!».

Участники преодолеют девятикилометровый маршрут вдоль Окольного города.

Полностью дороги перекрывать не станут. Но в тех местах, где спортсмены пересекают пешеходные переходы, сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать транспорт.

Ограничения планируется ввести с 12:00 и до завершения мероприятия.

Водителей просят учитывать это при планировании поездок.

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