Водителей предупредили об ограничениях в центре Пскова 18 октября

В центре Пскова 18 октября будет частично ограничено движение на отдельных участках. Об этом «Псковской правде» сообщили в городской администрации.
В центре Пскова 18 октября будет частично ограничено движение на отдельных участках. Об этом «Псковской правде» сообщили в городской администрации.
Ограничения на центральных улицах Пскова связаны со спортивно-краеведческим мероприятием проекта «Любуемся Псковом: прекрасен, словно Париж!».
Участники преодолеют девятикилометровый маршрут вдоль Окольного города.
Полностью дороги перекрывать не станут. Но в тех местах, где спортсмены пересекают пешеходные переходы, сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать транспорт.
Ограничения планируется ввести с 12:00 и до завершения мероприятия.
Водителей просят учитывать это при планировании поездок.